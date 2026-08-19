Discussion d'ouverture

Un bris d'équipement combiné à un incident impliquant la collision d'un camion dans un viaduc a provoqué des arrêts de services sur le réseau du Réseau express métropolitain (REM).

Luc Ferrandez fustige le manque flagrant de communication de l'organisation Pulsar, qui a indiqué ne «pas être prête» à donner d'entrevue, l'absence d'un plan de contingence efficace et les conséquences directes de la réduction du réseau d'autobus sur la Rive-Sud, qui ont laissé les usagers sans ressources.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter en ouverture d'émission, mercredi.