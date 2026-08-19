Programme conservateur en vue des élections

Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, était en conférence de presse mercredi, accompagné de ses candidats et militants, pour dévoiler publiquement sa plateforme en vue de l'élection à venir.
Mais en quoi consistent les projets des conservateurs? Et comment le PCQ souhaite-t-il s'y prendre pour alléger le coût de la vie des Québécois ?
Écoutez Éric Duhaime faire le point sur les quatre grands thèmes du programme conservateur, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.
«Les baisses de taxes et d'impôts que vont proposer Conservateur seront historiques. Pour nous, la meilleure façon d'aider les gens qui ont de la difficulté avec le coût de la vie, c'est de laisser plus d'argent dans leurs poches que le gouvernement arrête d'en piger un peu. Je pense que ça va fesser quand on va l'annoncer.»