L'analyse des politiques tarifaires du président américain Donald Trump met en lumière une pression vive sur les négociations commerciales menées par le premier ministre Mark Carney et le ministre Dominic LeBlanc.

Alors que près de 11 % des exportations québécoises sont menacées par l'instabilité douanière, cette dépendance économique envers le marché américain force Ottawa et les provinces à revoir leur stratégie.

Donald Trump contraint le Canada à envisager une diversification accrue de ses exportations tout en défendant des piliers comme la gestion de l'offre dans le milieu agricole.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, mercredi.