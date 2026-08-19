 Aller au contenu
Analyse des politiques tarifaires

Canada-É-U: «Trump est le premier président à compromettre cette relation»

par 98.5

0:00
9:57

Entendu dans

La commission

le 19 août 2026 12:56

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Canada-É-U: «Trump est le premier président à compromettre cette relation»
La commission / Cogeco Média

L'analyse des politiques tarifaires du président américain Donald Trump met en lumière une pression vive sur les négociations commerciales menées par le premier ministre Mark Carney et le ministre Dominic LeBlanc. 

Alors que près de 11 % des exportations québécoises sont menacées par l'instabilité douanière, cette dépendance économique envers le marché américain force Ottawa et les provinces à revoir leur stratégie.

Donald Trump contraint le Canada à envisager une diversification accrue de ses exportations tout en défendant des piliers comme la gestion de l'offre dans le milieu agricole.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, mercredi.

«On a toujours pris soin de préserver cette relation commerciale qui est extrêmement précieuse, même si on avait des différences sur le plan politique et que ça fait 30 ans qu'on se querelle pour le bois d'œuvre, on a toujours réussi à maintenir une relation commerciale intacte. Trump, avec sa politique tarifaire, c'est le premier président à compromettre cette relation. C'est très grave. Mark Carney, il va réussir. La grande question, c'est à quel prix pour le Canada?»

Nathalie Normandeau

Autre sujet abordé:

  • Le Parti conservateur du Québec présente sa plateforme électorale.

Vous aimerez aussi

Sondage FAE: 16 % des enseignants songent à quitter la profession
Le Québec maintenant
Sondage FAE: 16 % des enseignants songent à quitter la profession
0:00
6:45
Le Canada doit-il être plus ferme dans ses négociations avec Trump?
La commission
Le Canada doit-il être plus ferme dans ses négociations avec Trump?
0:00
2:28
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«C'est une démonstration navrante de l'ignorance de notre réalité insulaire»
Rattrapage
Traversier Îles-de-la-Madeleine
«C'est une démonstration navrante de l'ignorance de notre réalité insulaire»
Le Canada doit-il être plus ferme dans ses négociations avec Trump?
Rattrapage
Discussion
Le Canada doit-il être plus ferme dans ses négociations avec Trump?
Où vont nos déchets laissés à l'écocentre?
Rattrapage
Gestion des résidus
Où vont nos déchets laissés à l'écocentre?
«On a ajouté une couche de règlements, mais on n'a jamais fait le ménage»
Rattrapage
Surréglementation en construction
«On a ajouté une couche de règlements, mais on n'a jamais fait le ménage»
«On va proposer des baisses de taxes et d'impôts historiques»
Rattrapage
Programme conservateur en vue des élections
«On va proposer des baisses de taxes et d'impôts historiques»
«On ne pourra jamais dormir sur nos deux oreilles avec Trump»
Rattrapage
Négociations d'une entente
«On ne pourra jamais dormir sur nos deux oreilles avec Trump»
Abolition de Santé Québec: PSPP promet un grand ménage
Rattrapage
Débat entre Luc et Nathalie
Abolition de Santé Québec: PSPP promet un grand ménage
L'industrie touristique bat des records à Montréal
Rattrapage
L'édito de Luc Ferrandez
L'industrie touristique bat des records à Montréal
Oléoduc Keystone XL: de nouveau sur les rails?
Rattrapage
Projet évalué à 10 milliards $
Oléoduc Keystone XL: de nouveau sur les rails?
Pannes répétitives du REM: les commissaires exigent des excuses de Pulsar
Rattrapage
Discussion d'ouverture
Pannes répétitives du REM: les commissaires exigent des excuses de Pulsar
«Trump sort habituellement des lapins de son chapeau et hier, c'était une poule»
Rattrapage
Incertitude et négociations
«Trump sort habituellement des lapins de son chapeau et hier, c'était une poule»
Courir torse nu: une pratique qui entretient l'idée du corps parfait?
Rattrapage
Discussion
Courir torse nu: une pratique qui entretient l'idée du corps parfait?
Abolition des quotas de VÉ: «On a le cul collé aux Américains»
Rattrapage
Véhicules électriques
Abolition des quotas de VÉ: «On a le cul collé aux Américains»
Métro de Montréal : retour sur 60 ans d'histoire et d'anecdotes
Rattrapage
60e anniversaire du réseau
Métro de Montréal : retour sur 60 ans d'histoire et d'anecdotes