Le choc des idées

L'entente dans le domaine de l'énergie conclue entre le Québec et le gouvernement fédéral suscite de vives discussions.

Selon Luc Ferrandez, le choix du gouvernement de se montrer ouvert aux investissements fédéraux était un calcul politique prévisible pour obtenir des concessions financières d'Ottawa.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de l'importance qu'ont les infrastructures énergétiques pour la souveraineté, ce midi, à l'émission La commission.

De son côté, Nathalie Normandeau estime que cette stratégie vise plutôt à démontrer la capacité du Québec à collaborer avec le gouvernement fédéral pour aller chercher des investissements stratégiques, particulièrement dans le contexte économique américain.

Autres sujets abordés