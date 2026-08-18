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Le choc des idées

Sécuriser nos infrastructures énergétiques pour affirmer notre souveraineté

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Entendu dans

La commission

le 18 août 2026 13:49

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Sécuriser nos infrastructures énergétiques pour affirmer notre souveraineté
La commission / Cogeco Média

L'entente dans le domaine de l'énergie conclue entre le Québec et le gouvernement fédéral suscite de vives discussions.

Selon Luc Ferrandez, le choix du gouvernement de se montrer ouvert aux investissements fédéraux était un calcul politique prévisible pour obtenir des concessions financières d'Ottawa.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de l'importance qu'ont les infrastructures énergétiques pour la souveraineté, ce midi, à l'émission La commission.

De son côté, Nathalie Normandeau estime que cette stratégie vise plutôt à démontrer la capacité du Québec à collaborer avec le gouvernement fédéral pour aller chercher des investissements stratégiques, particulièrement dans le contexte économique américain.

Autres sujets abordés

  • Le soutien des femmes envers la première ministre et les enjeux de représentation politique;
  • L'augmentation des demandes de citoyenneté canadienne en provenance des États-Unis;
  • Le recrutement de professeurs et de scientifiques américains par les universités canadiennes;
  • Les nouvelles mesures de sécurité acquises par ICE aux États-Unis.

«Je pense simplement que Christine Fréchette veut faire la démonstration à l'ensemble des électeurs québécois qu'elle peut s'entendre avec Ottawa, contrairement à monsieur Legault, qui a eu des relations plutôt animées avec Justin Trudeau»

Nathalie Normandeau

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