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Instalibilité des marchés

Bourse: «Ce n'est jamais bien long quand il y a des mauvaises nouvelles»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 août 2026 07:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Bourse: «Ce n'est jamais bien long quand il y a des mauvaises nouvelles»
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Selon un sondage de Yahoo.ca, les Canadiens seraient de plus en plus anxieux en lien avec les marchés boursiers, notamment en raison de l'instabilité actuelle des relations économiques avec les États-Unis.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, mercredi matin, à l'émission Lagacé le matin.

Comment réduire ce stress lié aux placements et à la retraite? Le chroniqueur suggère trois façons d'y arriver, en débutant par la réduction du «bruit» entourant les nouvelles économiques.

«Les nouvelles économiques, par définition, sont toujours mauvaises. S'il y a 600 avions par jour qui atterrissent à l'aéroport de Montréal, on ne va pas arrêter l'émission 600 fois pour dire qu'il y a un avion qui vient de se poser. Par contre, s'il y en a un qui s'écrase...»

Alexandre Leblond

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