Instalibilité des marchés

Selon un sondage de Yahoo.ca, les Canadiens seraient de plus en plus anxieux en lien avec les marchés boursiers, notamment en raison de l'instabilité actuelle des relations économiques avec les États-Unis.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, mercredi matin, à l'émission Lagacé le matin.

Comment réduire ce stress lié aux placements et à la retraite? Le chroniqueur suggère trois façons d'y arriver, en débutant par la réduction du «bruit» entourant les nouvelles économiques.