Phénomène en hausse

Alors que l'obésité chez les jeunes prend des proportions inquiétantes, la chirurgie bariatrique est de plus en plus pratiquée auprès des adolescents au Québec. À l'Hôpital de Montréal pour enfants, on prévoit désormais réaliser entre 15 et 30 interventions du genre par année chez les jeunes.

Selon la Dre Marie-Philippe Morin, spécialiste en médecine bariatrique à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), ces opérations s'adressent principalement à des cas d'obésité très sévère assortis de comorbidités importantes comme le diabète de type 2 ou l'apnée du sommeil.

Écoutez la Dre Morin faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.