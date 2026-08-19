Phénomène en hausse

Alors que l'obésité chez les jeunes prend des proportions inquiétantes, la chirurgie bariatrique est de plus en plus pratiquée auprès des adolescents au Québec. À l'Hôpital de Montréal pour enfants, on prévoit désormais réaliser entre 15 et 30 interventions du genre par année chez les jeunes.
Selon la Dre Marie-Philippe Morin, spécialiste en médecine bariatrique à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), ces opérations s'adressent principalement à des cas d'obésité très sévère assortis de comorbidités importantes comme le diabète de type 2 ou l'apnée du sommeil.
Écoutez la Dre Morin faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
« On est dans un cercle vicieux. Comment casser ce cercle vicieux-là? Il y a des gens qui ont besoin de cet outil-là puissant [...] pour aller guérir leur diabète, leur apnée du sommeil [et] éviter que leur pré-cirrhose se transforme en cirrhose. »
Elle rappelle toutefois que la chirurgie bariatrique ne constitue pas une solution miracle et qu'elle doit absolument s'accompagner d'un suivi multidisciplinaire et de changements durables dans les habitudes de vie de l'adolescent et de sa famille.