Octogénaire poignardée en octobre 2022

En octobre 2022, Rolande Ducharme, une femme de 81 ans, a été assassinée de 34 coups de couteau dans son appartement.

Contre toute attente, les policiers et le coroner ont d'abord conclu à une mort accidentelle. C'est grâce à la ténacité de sa nièce, Édith Perreault, que l'enquête a pris un tournant décisif.

En examinant elle-même la scène de crime, elle a découvert des indices troublants, notamment des cannettes de bière alors que sa tante n'en buvait pas, poussant ainsi les autorités à rouvrir le dossier et à procéder à l'arrestation de la suspecte, Elyse Quenneville-Proulx, qui souffre de troubles psychiatriques et qui s'était enfuie d'un hôpital avant le drame.

Cette dernière, maintenant âgée de 38 ans, a plaidé coupable et risque désormais 18 ans de prison.

Écoutez le chroniqueur aux affaires policières et judiciaires, Carl Marchand, faire le point mercredi matin.

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