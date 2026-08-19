Bébé oiseau

Blaise Barrette, un citoyen de Matane, a vécu une aventure hors du commun cet été en secourant un bébé corneille vulnérable.

L'oiseau, nommé Plume, ne pouvait pas s'alimenter seul. Grâce aux conseils d'un refuge et d'un vétérinaire, M. Barrette a réhabilité l'animal chez lui, réussissant à lui réapprendre la vie sauvage et à l'intégrer à un groupe local.

Bien que désormais remise en liberté, la corneille revient régulièrement visiter son sauveur.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle raconter cette belle histoire, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.