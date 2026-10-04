Tensions liées au mouvement lycéen en France

Le mouvement lycéen en France, dans le cadre duquel des bâtiments ont été incendiés et des manifestants et des policiers ont été blessés, illustre la tendance du pays à s'aligner vers «une crise importante violente», selon le chroniqueur Christian Dufour.
Comment expliquer cette situation de haute tension partout en France ?
Écoutez le chroniqueur Christian Dufour faire le point, dimanche matin, à l'émission de Denis Lévesque.
«Une atmosphère de guerre civile risque de s'installer en France. Ça m'a pris du temps avant de réaliser que la France est un pays extrêmement conservateur, beaucoup plus que le Québec. Les Français, quelque part, ils ne veulent pas de changement. C'est pour ça qu'ils font des révolutions, parce que la pression monte.»