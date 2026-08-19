Grand retour sur scène à Paris

À moins d'un mois de sa résidence très attendue à Paris, Céline Dion fait un retour remarqué en couverture du prestigieux magazine Harper's Bazaar.

Vedette d'une séance photo hautement glamour, la chanteuse se prête au jeu des essayages, de la danse et du Pilates pour être prête physiquement.

Elle se confie sur ses 17 ans de symptômes vécus avant son diagnostic du syndrome de la personne raide en 2022.

Déterminée à remonter sur scène dès le 12 septembre 2026, la star québécoise livre un message de résilience empreint d'espoir.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel en discuter avec Patrick Lagacé mercredi matin.

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