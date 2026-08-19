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Sursis pour les tarifs américains

«C'est l'approche Trump, celle d'une administration mafieuse»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 août 2026 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«C'est l'approche Trump, celle d'une administration mafieuse»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir qu'il reportait de trois jours l'imposition de tarifs de 50% sur une foule de produits canadiens, soit jusqu'au 21 août, en fin de journée.

Alors que des tarifs d'une valeur de 28 milliards devaient entrer en vigueur à minuit une, Donald Trump a annoncé sur Truth Social une entente de principe, accordant un sursis de trois jours aux négociateurs.

Malgré la réponse prudente du premier ministre Mark Carney, ce recul forcé sur les politiques énergétiques canadiennes illustre la stratégie de pression agressive de l'administration américaine.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur les négos commerciales entre Ottawa et Washington, mercredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«C'est sûr que le Canada a fait des concessions [...] Je sais que Mark Carney est combatif dans son discours, mais après ça, il y a eu plusieurs reculs des Canadiens pendant les négociations [...] On proteste comme on peut contre cette administration qui est mafieuse. C'est l'approche Trump et c'est pas juste envers le Canada.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Impasse dans les négociations diplomatiques et tensions accrues entre les États-Unis et l'Iran;
  • Entrée en vigueur de la loi autorisant l'aide à mourir en France sous certaines conditions strictes;
  • Appels à des élections présidentielles en Ukraine et opération anticorruption;
  • Réactions aux créances d'Hydro-Québec dans les communautés autochtones;
  • Hausse des chirurgies bariatriques chez les adolescents obèses;
  • Poursuites civiles de près de 200 milliards de dollars contre Meta;
  • Tensions et enjeux de sécurité entourant le campement de sans-abri dans Hochelaga-Maisonneuve;
  • Soraya Martinez Ferrada sous le feu des critiques concernant les infractions au code de la route de son conjoint;
  • Un meurtre résolu à Montréal en 2022 grâce à la ténacité de la nièce de la victime.

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