Sursis pour les tarifs américains

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir qu'il reportait de trois jours l'imposition de tarifs de 50% sur une foule de produits canadiens, soit jusqu'au 21 août, en fin de journée.

Alors que des tarifs d'une valeur de 28 milliards devaient entrer en vigueur à minuit une, Donald Trump a annoncé sur Truth Social une entente de principe, accordant un sursis de trois jours aux négociateurs.

Malgré la réponse prudente du premier ministre Mark Carney, ce recul forcé sur les politiques énergétiques canadiennes illustre la stratégie de pression agressive de l'administration américaine.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur les négos commerciales entre Ottawa et Washington, mercredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.