Un premier procès fédéral d'envergure s'est ouvert à Oakland, en Californie, contre le géant américain du Web, Meta.

L'entreprise est accusée d'avoir sciemment conçu ses plateformes Facebook et Instagram pour rendre les adolescents accros, ignorant les risques majeurs d'anxiété, de dépression et de troubles de l'image corporelle au profit de ses revenus publicitaires.

Face à des mécanismes de vérification d'âge jugés inefficaces, l'entreprise risque près de 200 milliards de dollars américains en pénalités ainsi qu'une refonte majeure de ses applications.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur ce dossier majeur, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.