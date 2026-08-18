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Imposition de nouveaux tarifs au Canada

Trump annonce un délai de 3 jours, sous réserve d'un accord

par 98.5 | Modifié le 19 août 2026 à 00:24

Trump annonce un délai de 3 jours, sous réserve d'un accord
Donald Trump et Mark Carney au sommet du G7, en France, en juin. / PC/Christopher Katsarov

Le président américain Donald Trump a annoncé, mardi, en fin de soirée, qu'il accordait un délai de trois jours au Canada quant à l'imposition de nouveaux tarifs.

Les deux pays en seraient venus à un accord.

Il en a fait l'annonce à 22h15 sur son réseau Truth social.

«J'ai suspendu les droits de douane de 50 % à l'encontre du Canada, qui devaient entrer en vigueur demain matin, pour une durée de trois jours, car le Canada et les États-Unis, sous réserve de la finalisation des documents, ont conclu un ACCORD! Le grand oléoduc Keystone XL, enterré il y a longtemps par «Sleepy» Joe Biden, pourrait bien renaître. Merci de votre attention. Président Donald J. Trump.»

Donald Trump

Ce projet de 9 milliards de dollars devait initialement permettre d'acheminer des centaines de milliers de barils de pétrole albertain vers les États-Unis.

Le bureau du premier ministre Mark Carney a, pour sa part, fait savoir en fin de soirée que des «progrès substantiels» avaient été réalisés à la table des négociations, soulignant au passage qu’il restait encore «du travail important à accomplir».

Donald Trump avait annoncé depuis des semaines qu'une nouvelle salve de tarifs de l'ordre de 50 % sur une foule de produits canadiens allait être en vigueur, le mercredi 19 août.

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