Entente Québec et Terre-Neuve

L'entente de principe majeure conclue entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador pour l'approvisionnement en électricité permettra à la province de sécuriser un bloc d'énergie propre tout en se protégeant contre la volatilité des marchés mondiaux.

En misant sur cette production hydroélectrique renouvelable, le Québec renforce le contrôle de ses coûts énergétiques à long terme et évite de dépendre des fluctuations de prix souvent associées aux énergies fossiles.

Écoutez le vice-président exécutif des activités commerciales et chef des relations clientèle chez Hydro-Québec, Dave Rhéaume, décortiquer le tour mardi à La commission.