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Entente Québec et Terre-Neuve

Churchill Falls: un approvisionnement stable à l'abri des énergies fossiles

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 18 août 2026 13:10

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Churchill Falls: un approvisionnement stable à l'abri des énergies fossiles
Des installations électriques / Adobe Stock

L'entente de principe majeure conclue entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador pour l'approvisionnement en électricité permettra à la province de sécuriser un bloc d'énergie propre tout en se protégeant contre la volatilité des marchés mondiaux.

En misant sur cette production hydroélectrique renouvelable, le Québec renforce le contrôle de ses coûts énergétiques à long terme et évite de dépendre des fluctuations de prix souvent associées aux énergies fossiles.

Écoutez le vice-président exécutif des activités commerciales et chef des relations clientèle chez Hydro-Québec, Dave Rhéaume, décortiquer le tour mardi à La commission.

«Un des gros avantages que le Québec a, qu'on réalise peu, on dépend pas d'énergie fossile qui varie selon les prix de marché. [...] Nos coûts d'énergie, on les contrôle, puis c'est encore ce qu'on vient de faire là. Oui, ça va être un peu plus cher, mais on sait à l'avance pendant 50 ans combien ça va coûter...»

Dave Rhéaume

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