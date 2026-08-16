Chronique société

Alors que les jeux de société connaissent un succès grandissant au Québec, plusieurs se retrouvent offerts exclusivement en anglais sur les tablettes.

Face à ce constat, l'Office québécois de la langue française (OQLF) semble multiplier les avis de non-conformité auprès des commerçants, en exigeant que les jeux respectent la Charte de la langue française au même titre que les jouets.

Toutefois, comme le Québec ne représente qu'une fraction du marché nord-américain, de nombreux éditeurs refusent de traduire leurs produits. Cette sévérité risque-t-elle d'inciter les amateurs à commander leurs jeux en anglais sur des plateformes comme Amazon, pénalisant directement les commerces d'ici sans réellement favoriser la langue française?

Écoutez le chroniqueur Patrick Déry analyser la situation du français au Québec, dimanche matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.