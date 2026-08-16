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Chronique société

Jeux de société: la rigueur de l'OQLF menace-t-elle les détaillants locaux?

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Entendu dans

Signé l'été

le 16 août 2026 09:33

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Patrick Déry
Patrick Déry
Jeux de société: la rigueur de l'OQLF menace-t-elle les détaillants locaux?
Alors que les jeux de société connaissent un succès grandissant au Québec, de plus en plus de titres se retrouvent offerts exclusivement en anglais sur les tablettes. / Esta Webster / Adobe Stock

Alors que les jeux de société connaissent un succès grandissant au Québec, plusieurs se retrouvent offerts exclusivement en anglais sur les tablettes. 

Face à ce constat, l'Office québécois de la langue française (OQLF) semble multiplier les avis de non-conformité auprès des commerçants, en exigeant que les jeux respectent la Charte de la langue française au même titre que les jouets. 

Toutefois, comme le Québec ne représente qu'une fraction du marché nord-américain, de nombreux éditeurs refusent de traduire leurs produits. Cette sévérité risque-t-elle d'inciter les amateurs à commander leurs jeux en anglais sur des plateformes comme Amazon, pénalisant directement les commerces d'ici sans réellement favoriser la langue française?

Écoutez le chroniqueur Patrick Déry analyser la situation du français au Québec, dimanche matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

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