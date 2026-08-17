Le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador ont conclu une entente historique pour la production et la vente d'hydroélectricité.

À six cents du kilowateurs et un investissement de près de 40 milliards d'Hydro-Québec, qui serviront notamment à la centrale Churchill Falls, mais aussi à la construction d'une nouvelle centrale à Gull Island, cette entente se veut «gagnante-gagnante».

Hydro-Québec aura également accès à plus d'électricité, passant de 7200 à 10 000 mégawatts avec cet accord.

Quels impacts sur la facture d'électricité des Québécois?

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, discuter de cette entente, lundi, à La commission.

Ce dernier affirme que Québec a obtenu un prix très avantageux dans le cadre de ces négociations avec son voisin du nord.