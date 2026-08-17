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Entente historique

Churchill Falls: Québec et Terre-Neuve s'entendent jusqu'en 2077

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Entendu dans

La commission

le 17 août 2026 12:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Churchill Falls: Québec et Terre-Neuve s'entendent jusqu'en 2077
La première ministre Christine Fréchette et le premier ministre Tony Wakeham ont signé cette entente, lundi. / CP - Darren Calabrese, Paul Daly

Le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador ont conclu une entente historique pour la production et la vente d'hydroélectricité.

À six cents du kilowateurs et un investissement de près de 40 milliards d'Hydro-Québec, qui serviront notamment à la centrale Churchill Falls, mais aussi à la construction d'une nouvelle centrale à Gull Island, cette entente se veut «gagnante-gagnante».

Hydro-Québec aura également accès à plus d'électricité, passant de 7200 à 10 000 mégawatts avec cet accord.

Quels impacts sur la facture d'électricité des Québécois? 

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, discuter de cette entente, lundi, à La commission.

Ce dernier affirme que Québec a obtenu un prix très avantageux dans le cadre de ces négociations avec son voisin du nord.

«C'est vraiment un bon prix pour les Québécois, si effectivement on arrive à faire ces projets là à l'intérieur des paramètres financiers qui ont été identifiés lundi matin.»

Yvan Cliche

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