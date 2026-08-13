L'Américain Ben Shelton a remporté l'Omnium Banque Nationale en deux manches de 6-3 et 7-6 (4), jeudi soir, face à son compatriote Brandon Nakashima.

Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc, présent au stade IGA, nous parler de la victoire de Ben Shelton à l'Omnium Banque Nationale.

Shelton conserve ainsi son titre qu'il avait remporté l'année précédente à Toronto. Il devient le premier joueur depuis Rafael Nadal, en 2018 et 2019, à remporter le tournoi canadien deux années consécutives.

Cinquième tête de série, Shelton n'a pas perdu une manche dans ce tournoi sur lequel Janick Sinner et Novak Djokovic avaient fait l'impasse, durant lequel tous les représentants majeurs du Canada (Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Gabriel Diallo) ont dû déclarer forfait sur blessure et où toutes les principales têtes de série ont vécu une hécatombe.