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Les 50 buts de Cole Caufield

Stéphane Richer a téléphoné en privé à Caufield pour le féliciter

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 11 août 2026 21:39

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin
Stéphane Richer a téléphoné en privé à Caufield pour le féliciter
Maxime Sarrasin / Cogeco Média

Écoutez Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive au micro de Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les joueurs des Canadiens de Montréal de l'édition 1986 célèbrent le 40e anniversaire de leur conquête de la coupe Stanley;
  • Cette équipe a été fort importante après sept années sans coupe Stanley;
  • Jacques Lemaire estime que l'arrivée des jeunes avant ce triomphe de 1986 a dynamisé l'équipe;
  • Stéphane Richer n'a pas commenté publiquement les 50 buts de Cole Caufield pour ne pas porter ombrage à son exploit, mais il lui a téléphoné en privé;
  • Jean Perron a commenté l'arrivée de Derek Lalonde auprès de Martin St-Louis;
  • Les Roses jouent mercredi soir en Championnat canadien;
  • Ben Shelton, champion en titre, se qualifie pour les demi-finales de l'Omnium Banque Nationale.
  • Des honneurs pour Tyson Philpot, des Alouettes;
  • Le projet du nouvel aréna des Sénateurs d'Ottawa progresse à petits pas.

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