Écoutez Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive au micro de Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les joueurs des Canadiens de Montréal de l'édition 1986 célèbrent le 40e anniversaire de leur conquête de la coupe Stanley;
- Cette équipe a été fort importante après sept années sans coupe Stanley;
- Jacques Lemaire estime que l'arrivée des jeunes avant ce triomphe de 1986 a dynamisé l'équipe;
- Stéphane Richer n'a pas commenté publiquement les 50 buts de Cole Caufield pour ne pas porter ombrage à son exploit, mais il lui a téléphoné en privé;
- Jean Perron a commenté l'arrivée de Derek Lalonde auprès de Martin St-Louis;
- Les Roses jouent mercredi soir en Championnat canadien;
- Ben Shelton, champion en titre, se qualifie pour les demi-finales de l'Omnium Banque Nationale.
- Des honneurs pour Tyson Philpot, des Alouettes;
- Le projet du nouvel aréna des Sénateurs d'Ottawa progresse à petits pas.