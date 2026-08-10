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Survol de l'activité sportive

Carey Price joue désormais à la position... d'ailier gauche

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 10 août 2026 21:40

Avec

Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Carey Price joue désormais à la position... d'ailier gauche
Maxime Sarrasin / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Le CF Montréal aurait fait l'acquisition du légendaire joueur international chilien Alexis Sanchez;
  • Le CF Montréal n'a pas confirmé la chose... mais il a diffusé une vidéo sur ses réseaux sociaux durant laquelle il parle de l'arrivée d'un dénommé Alexis;
  • Les derniers joueurs canadiens éliminés en double à l'Omnium Banque Nationale;
  • Lane Hutson vient au 6e rang des meilleurs défenseurs selon le classement de NHL Network;
  • Dans les ligues de garage, Carey Price joue désormais à la position... d'ailier gauche;
  • La crise de la gouvernance de la FIFA s'intensifie;
  • NFL: une nouvelle entente pour Hunter Henry avec les Patriots;
  • Baseball: Tim Anderson a annoncé sa retraite.

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