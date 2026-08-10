Survol de l'activité sportive

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Le CF Montréal aurait fait l'acquisition du légendaire joueur international chilien Alexis Sanchez;
- Le CF Montréal n'a pas confirmé la chose... mais il a diffusé une vidéo sur ses réseaux sociaux durant laquelle il parle de l'arrivée d'un dénommé Alexis;
- Les derniers joueurs canadiens éliminés en double à l'Omnium Banque Nationale;
- Lane Hutson vient au 6e rang des meilleurs défenseurs selon le classement de NHL Network;
- Dans les ligues de garage, Carey Price joue désormais à la position... d'ailier gauche;
- La crise de la gouvernance de la FIFA s'intensifie;
- NFL: une nouvelle entente pour Hunter Henry avec les Patriots;
- Baseball: Tim Anderson a annoncé sa retraite.