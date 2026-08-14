Nouveau joueur désigné du CF Montréal

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Alexis Sanchez a été reçu en grand à l'hôtel de ville de Montréal

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Bonsoir les sportifs

le 14 août 2026 21:26

Avec

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin
Alexis Sanchez a été reçu en grand à l'hôtel de ville de Montréal
Maxime Sarrasin / Cogeco Média

Écoutez Maxime Sarrasin aborder les détails de l'actualité sportive, vendredi soir, en compagnie de Louis-Philippe Guy à l'émission Bonsoir les sportifs.

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