Boycottage des États-Unis

Vous ennuyez-vous des États-Unis? C'est la question que vous posent les animateurs de La commission.

Nathalie Normandeau avoue avoir franchi la frontière américaine, après avoir juré aux auditeurs ne pas y retourner tant que le président américain, Donald Trump, serait au pouvoir.

De son côté, Luc Ferrandez est plutôt mitigé sur la question. Même s'il s'ennuie un peu des États-Unis, il assure qu'il boycottera le pays tant et aussi longtemps qu'il le faudra.

Écoutez l'éditorial de Nathalie Normandeau à ce sujet, lundi, en compagnie de Luc Ferrandez, à La commission.