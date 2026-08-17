Bilan de l'été et prévisions

Le Québec a connu un été globalement au-dessus des normales de saison, caractérisé par plusieurs périodes de chaleur et une humidité persistante.

Bien que la province ait échappé aux canicules extrêmes observées en Europe, les températures moyennes sont demeurées élevées, particulièrement durant les nuits.

Malgré un temps plus frais dans l'est en début de saison, les conditions générales ont maintenu un climat chaud sur l'ensemble du territoire.

Écoutez Simon Legault faire le point, lundi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.