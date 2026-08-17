Coût du panier d'épicerie

Après la viande rouge, le poulet risque de subir à son tour d'importantes majorations à l'épicerie.

La hausse soutenue du prix du bœuf pousse davantage de consommateurs vers la volaille, créant une forte pression sur une production locale insuffisante et contraignant le Canada à importer davantage.

Vu la popularité de la volaille, Sylvain Charlebois croit que la hausse des prix prendra une place importante en politique provinciale dans les prochains mois.

Écoutez Sylvain Charlebois faire le point, lundi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Autres sujets abordés