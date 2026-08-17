Coût du panier d'épicerie

Après la viande rouge, le poulet risque de subir à son tour d'importantes majorations à l'épicerie.
La hausse soutenue du prix du bœuf pousse davantage de consommateurs vers la volaille, créant une forte pression sur une production locale insuffisante et contraignant le Canada à importer davantage.
Vu la popularité de la volaille, Sylvain Charlebois croit que la hausse des prix prendra une place importante en politique provinciale dans les prochains mois.
Écoutez Sylvain Charlebois faire le point, lundi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Autres sujets abordés
- Effet d'entraînement de la hausse du bœuf sur le porc et popularité de la dinde, option plus économique.
- Importation de bœuf australien vendu à moitié prix dans les supermarchés.
- Excellente saison et prix abordables pour les légumes maraîchers locaux (blé d'Inde, chou-fleur, tomates).
- Freins financiers liés au coût élevé des quotas de production de volaille pour la relève agricole.
«Consommation par capita, les Québécois consomment plus de poulet que les autres provinces canadiennes»