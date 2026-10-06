Match d'ouverture à Montréal

Les Canadiens disputent leur match d'ouverture à domicile mardi soir contre les champions de la coupe Stanley, les Hurricanes de la Caroline.
Ivan Demidov, blessé à la jambe, sera absent pour une durée estimée de deux à quatre semaines, ce qui entraîne un réajustement des trios et des unités spéciales.
Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média, brosser le portrait de l'équipe, mardi à La commission.
«Si les deux [Montembeault et Dobes] jouent au top de leur potentiel [...] on va avoir probablement un des meilleurs tandems de gardiens de la ligue. »