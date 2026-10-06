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Elle a battu Bernard Drainville

3e lien: «Les Lévisiens ont le cœur lourd de voir que le dossier n'a pas évolué»

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Entendu dans

La commission

le 6 octobre 2026 13:02

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
3e lien: «Les Lévisiens ont le cœur lourd de voir que le dossier n'a pas évolué»
Karine Laflamme, candidate conservatrice dans Lévis, accueillait Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, alors qu'il effectuait une tournée dans la région à la veille de l'élection générale, le dimanche 4 octobre 2026. / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Karine Laflamme, fraîchement élue sous la bannière du Parti conservateur dans la circonscription de Lévis, a causé la surprise en l'emportant sur le ministre caquiste sortant, Bernard Drainville.

Comment explique-t-elle sa victoire? 

Écoutez Karine Laflamme, candidate élue pour le Parti conservateur dans Lévis, mardi à La commission

«Je pense que ce que les gens ont apprécié, c'est le fait que l'on veuille redonner le pouvoir d'achat aux citoyens en leur donnant davantage d'argent dans leurs poches.»

Karine Laflamme

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