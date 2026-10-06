Elle a battu Bernard Drainville

Karine Laflamme, fraîchement élue sous la bannière du Parti conservateur dans la circonscription de Lévis, a causé la surprise en l'emportant sur le ministre caquiste sortant, Bernard Drainville.

Comment explique-t-elle sa victoire?

Écoutez Karine Laflamme, candidate élue pour le Parti conservateur dans Lévis, mardi à La commission.