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Mot de la fin avec Gino Chouinard

La lieutenante-gouverneure mise à l'écart par Paul St-Pierre Plamondon

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Entendu dans

La commission

le 6 octobre 2026 15:08

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

La lieutenante-gouverneure mise à l'écart par Paul St-Pierre Plamondon
Gino Chouinard / Cogeco Média

Au lendemain de son élection, le premier ministre désigné Paul St-Pierre Plamondon s'est entretenu avec le premier ministre fédéral Mark Carney. 

Il a affirmé sa volonté de collaborer avec Ottawa, à condition que le Québec soit consulté avant la prise de décisions, notamment sur les enjeux d'itinérance et de tarifs douaniers.

Sur le plan protocolaire, la lieutenante-gouverneure ne participera pas à la cérémonie d'investiture ni au discours du Trône qui fait état des grandes priorités du nouveau gouvernement. 

Écoutez le tour d'horizon politique avec l'animateur de l'émission Le Québec maintenant, Gino Chouinard, mardi après-midi, à La commission

«C'est vrai qu'en tant qu'électeur, on aime voir celui qui a été élu prendre la parole, manifester de l'intérêt à prendre place au parlement puis prendre des décisions. Je pense que c'est rassurant comme électeur.»

Gino Chouinard

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