Mot de la fin avec Gino Chouinard

Au lendemain de son élection, le premier ministre désigné Paul St-Pierre Plamondon s'est entretenu avec le premier ministre fédéral Mark Carney.

Il a affirmé sa volonté de collaborer avec Ottawa, à condition que le Québec soit consulté avant la prise de décisions, notamment sur les enjeux d'itinérance et de tarifs douaniers.

Sur le plan protocolaire, la lieutenante-gouverneure ne participera pas à la cérémonie d'investiture ni au discours du Trône qui fait état des grandes priorités du nouveau gouvernement.

Écoutez le tour d'horizon politique avec l'animateur de l'émission Le Québec maintenant, Gino Chouinard, mardi après-midi, à La commission.