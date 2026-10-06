Élections 2026

L'ancien député de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Drummond–Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, exprime sa déception, mais se dit serein au lendemain de la défaite historique de son parti lors des élections provinciales.

L'élu sortant estime que le résultat du scrutin ne remet pas en cause son travail local, mais reflète plutôt un désaveu à l'échelle provinciale.

Écoutez-le, à ce sujet, mardi, lors de l'émission La commission.

L'ex-député rejette par ailleurs l'idée d'une disparition définitive de la CAQ du paysage politique québécois, rappelant que le désir de changement des électeurs s'inscrit dans un cycle politique classique.