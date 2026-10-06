Le Parti québécois a remporté l’élection historique avec 59 sièges et 28 % des voix, tandis que le PLQ, PCQ, QS et la CAQ ont obtenu respectivement 40, 19, 9 et 0 sièges, la CAQ étant rayée de la carte malgré 13 % des voix.

Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ, devra gouverner en minorité, priorisant l’itinérance, mais reste absent des grandes villes, sauf Longueuil et Montréal.

Qu'est-ce qui a empêché le PQ de former un gouvernement majoritaire?

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en débattre, mardi midi.