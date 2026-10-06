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Premier ministre désigné

Gel des salaires des élus et sommet sur l'itinérance: les annonces de PSPP

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Entendu dans

La commission

le 6 octobre 2026 14:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Gel des salaires des élus et sommet sur l'itinérance: les annonces de PSPP
Paul St-Pierre Plamondon a annoncé ses priorités, au lendemain des élections générales, en tant que premier ministre désigné du Québec. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Paul St-Pierre Plamondon (PSPP) a prononcé un discours au Diamant à Québec, au lendemain des élections générales, en tant que premier ministre désigné du Québec. 

Dans son allocution, Paul St-Pierre Plamondon promet un gouvernement guidé par la rigueur et le civisme, citant l'héritage du premier gouvernement de René Lévesque en 1976.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir au discours du nouveau premier ministre du Québec, mardi, à La commission

Les commissaires discutent également de la démission appréhendée de Christine Fréchette à la tête de la CAQ et du taux de participation stable à environ 66 %.

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