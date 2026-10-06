Paul St-Pierre Plamondon (PSPP) a prononcé un discours au Diamant à Québec, au lendemain des élections générales, en tant que premier ministre désigné du Québec.

Dans son allocution, Paul St-Pierre Plamondon promet un gouvernement guidé par la rigueur et le civisme, citant l'héritage du premier gouvernement de René Lévesque en 1976.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir au discours du nouveau premier ministre du Québec, mardi, à La commission.

Les commissaires discutent également de la démission appréhendée de Christine Fréchette à la tête de la CAQ et du taux de participation stable à environ 66 %.