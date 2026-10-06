Guerre commerciale et tarifs

Une étude de la Banque du Canada analyse l'impact des contre-tarifs imposés par le gouvernement canadien en réplique aux droits de douane américains.

Que doit-on en comprendre?

Écoutez Yves Giroux, président de l'Association des économistes du Québec et ancien directeur parlementaire du budget du Canada, expliquer le tout, mardi à La commission.

Il indique notamment que taxer les intrants importés des États-Unis hausse les coûts de production des entreprises canadiennes et alimente ainsi l'inflation.

Bien que le gouvernement réinjecte les revenus perçus dans des programmes d'aide, de garanties de prêts ou de remboursement de droits de douane, Yves Giroux précise que cette redistribution demeure partielle et imparfaite.