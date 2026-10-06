Au lendemain des élections, le processus de transition s'amorce rapidement pour les députés nouvellement élus et la formation du gouvernement péquiste.

Luc et Nathalie reviennent sur ce qui attend les candidats à la suite des élections.

Selon eux, ce ne sera pas synonyme de vacances pour les élus qui doivent rapidement préparer la rentrée et l'ouverture de leurs bureaux de circonscription.

Écoutez l'ouverture de la troisième heure, mardi après-midi, à l'émission La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Les coanimateurs abordent aussi l'impact qu'aura la présentation de la mise à jour économique ainsi que le dépôt du premier budget sur la suite des choses.