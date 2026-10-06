Avenir de la cheffe caquiste

Au lendemain de la défaite de la Coalition Avenir Québec (CAQ), les spéculations vont bon train quant à l'avenir politique de sa cheffe, Christine Fréchette.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analysent les conséquences de ce revers électoral et s'entendent sur la démission imminente de la cheffe caquiste.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à ce sujet, mardi, lors de l'émission La commission.

S'appuyant sur l'ampleur de la défaite subie par la formation politique, ils estiment que la cheffe sortante n'a d'autre choix que de quitter ses fonctions.

Les animateurs reviennent également sur les déclarations des différents chefs d'opposition, notamment Charles Milliard et Éric Duhaime, ainsi que sur la possibilité pour le gouvernement péquiste minoritaire de trouver des terrains d'entente avec ses adversaires.