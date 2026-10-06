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Résultats électorales

Victoire du PQ: la députée péquiste Catherine Gentilcore prête à collaborer

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Entendu dans

La commission

le 6 octobre 2026 13:47

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Victoire du PQ: la députée péquiste Catherine Gentilcore prête à collaborer
Catherine Gentilcore, députée du PQ, élue hier, dans Terrebonne / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Réélue députée du Parti québécois dans Terrebonne, Catherine Gentilcore se dit «extrêmement heureuse» de la confiance renouvelée par ses électeurs.

Ayant été élue pour la première fois lors d'une élection partielle en 2025, elle souligne le privilège d'être à l'Assemblée nationale et réaffirme son engagement à représenter activement sa communauté.

Consciente que la formation d'un gouvernement minoritaire invite à la collaboration, elle assure que le parti de Paul St-Pierre Plamondon est prêt à travailler avec les autres partis.

Écoutez la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore, réagir sur les résultats de la soirée électorale, mardi, à La commission.

«C'est une vraie victoire de passer de 3 sièges à 59 sièges, ce n'est pas rien. C'est un signal clair qui nous ait envoyés.»

Catherine Gentilcore

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