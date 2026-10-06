Résultats électorales

Réélue députée du Parti québécois dans Terrebonne, Catherine Gentilcore se dit «extrêmement heureuse» de la confiance renouvelée par ses électeurs.

Ayant été élue pour la première fois lors d'une élection partielle en 2025, elle souligne le privilège d'être à l'Assemblée nationale et réaffirme son engagement à représenter activement sa communauté.

Consciente que la formation d'un gouvernement minoritaire invite à la collaboration, elle assure que le parti de Paul St-Pierre Plamondon est prêt à travailler avec les autres partis.

Écoutez la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore, réagir sur les résultats de la soirée électorale, mardi, à La commission.