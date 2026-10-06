Mathieu Lavoie, élu surprise du PLQ

À la suite de la victoire surprise du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Montarville — bastion caquiste depuis 2012 — les commissaires s'entretiennent avec le nouveau député élu, Mathieu Lavoie.

Face aux projections des agrégateurs qui ne l'attendaient pas vainqueur, il explique ce succès par un travail de terrain soutenu et la volonté des électeurs d'éviter un nouveau débat référendaire, préférant se concentrer sur l'économie.

Quelles sont ses priorités d'élu?

Écoutez Mathieu Lavoie, candidat du PLQ élu dans Montarville, mardi au micro de La commission.