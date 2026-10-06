Roxane Milot succède à Manon Massé

Présidente du parti Québec solidaire depuis 3 ans, Roxane Milot a remporté son élection pour succéder à Manon Massé dans Sainte-Marie-Saint-Jacques.

L'élue entend porter à l'Assemblée nationale les priorités de ses citoyens, notamment la crise du logement, la hausse du coût de la vie et l'itinérance, tout en continuant de défendre les droits des communautés LGBTQIA2S+.

Écoutez la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Roxane Milot, revenir sur sa victoire électorale, mardi après-midi à La commission.





