Beaucoup d'appelés et peu d'élus

Nada Boumeftah, nouvelle députée du Parti libéral du Québec (PLQ) dans Maurice-Richard, a fait le tour des réseaux sociaux au lendemain de son élection.

Les commissaires reviennent sur son discours de victoire particulièrement énergique et sur l'impact de son arrivée à l'Assemblée nationale.

En discutant du défi que peut représenter la gestion de députés qui sortent du lot au parlement, Luc et Nathalie s'entendent qu'Éric Duhaime devra en surveiller quelques-uns dans son caucus.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi après-midi, parler des moments forts de la soirée électorale à La commission.