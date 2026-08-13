Les déplacements risquent de se compliquer avec le Championnat du monde de vélo sur route, à venir, qui prévoit un demi-million de spectateurs dans la métropole.

Écoutez la journaliste Any Guillemette faire le point sur cet événement qui se tiendra du 20 au 27 septembre prochain, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.