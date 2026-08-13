Les déplacements risquent de se compliquer avec le Championnat du monde de vélo sur route, à venir, qui prévoit un demi-million de spectateurs dans la métropole.
Écoutez la journaliste Any Guillemette faire le point sur cet événement qui se tiendra du 20 au 27 septembre prochain, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.
«En clair, on parle de dizaines de kilomètres de routes qui seront fermées. D'où l'idée d'aller voir sur les cartes dynamiques les cartes interactives, les trajets de chacune des courses pour savoir où et quand on va être touché.»