Situation financière des 30 ans et moins

Bien que la situation économique actuelle soit difficile, les données de Bank of America révèlent que la génération Z épargne très peu en raison de dépenses liées aux «petits plaisirs» et à la gratification immédiate.

Toutefois, le chroniqueur économique Alexandre Leblond nuance ce constat: les jeunes investissent davantage que les générations précédentes dans leur santé et dans les voyages.

Il rappelle que la planification financière consiste à trouver le juste milieu entre se faire plaisir aujourd'hui et assurer son avenir.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, mardi à Cantin le matin.