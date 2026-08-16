Propos misogynes de Julien Duguay au Stream fest

Le Stream fest, un événement rassemblant des streamers qui diffusaient leurs activités 24 h sur 24, a tourné au vinaigre en raison des propos misogynes de Julien Duguay, influenceur et propriétaire de la bijouterie Medusa à Québec.
L'animateur Jean-François Baril souhaitait saisir l'occasion pour discuter de ce phénomène où certaines personnes, populaires sur les réseaux sociaux, mobilisent tous les moyens à leur portée pour générer des vues et des clics.
Écoutez Sonya Bacon, vice-présidente en stratégie à Archipel Synergie Créative, faire le point sur le sujet dimanche, à l'émission Signé l'été.
«On est passé de l'attention du clickbait, où on stimulait la curiosité des gens, au rage bait. Et là, ce qu'on va stimuler, c'est notre colère, notre indignation, le fait qu'on est là, en direct. Donc, l'attention est devenue monnayable à tous les sens.»