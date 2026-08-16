Propos misogynes de Julien Duguay au Stream fest

Le Stream fest, un événement rassemblant des streamers qui diffusaient leurs activités 24 h sur 24, a tourné au vinaigre en raison des propos misogynes de Julien Duguay, influenceur et propriétaire de la bijouterie Medusa à Québec.

L'animateur Jean-François Baril souhaitait saisir l'occasion pour discuter de ce phénomène où certaines personnes, populaires sur les réseaux sociaux, mobilisent tous les moyens à leur portée pour générer des vues et des clics.

Écoutez Sonya Bacon, vice-présidente en stratégie à Archipel Synergie Créative, faire le point sur le sujet dimanche, à l'émission Signé l'été.