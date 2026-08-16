 Aller au contenu
Propos misogynes de Julien Duguay au Stream fest

Controverses pour attirer des vues: «On est passé du clickbait au rage bait»

par 98.5

0:00
10:08

Entendu dans

Signé l'été

le 16 août 2026 08:47

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Controverses pour attirer des vues: «On est passé du clickbait au rage bait»
Jean-François Baril / Cogeco Média

Le Stream fest, un événement rassemblant des streamers qui diffusaient leurs activités 24 h sur 24, a tourné au vinaigre en raison des propos misogynes de Julien Duguay, influenceur et propriétaire de la bijouterie Medusa à Québec. 

L'animateur Jean-François Baril souhaitait saisir l'occasion pour discuter de ce phénomène où certaines personnes, populaires sur les réseaux sociaux, mobilisent tous les moyens à leur portée pour générer des vues et des clics. 

Écoutez Sonya Bacon, vice-présidente en stratégie à Archipel Synergie Créative, faire le point sur le sujet dimanche, à l'émission Signé l'été.

«On est passé de l'attention du clickbait, où on stimulait la curiosité des gens, au rage bait. Et là, ce qu'on va stimuler, c'est notre colère, notre indignation, le fait qu'on est là, en direct. Donc, l'attention est devenue monnayable à tous les sens.»

Sonya Bacon

Vous aimerez aussi

Comment accompagner les jeunes adultes vers l'autonomie financière?
Signé l'été
Comment accompagner les jeunes adultes vers l'autonomie financière?
0:00
10:56
Êtes-vous retenu par des «menottes dorées» à votre emploi?
Signé l'été
Êtes-vous retenu par des «menottes dorées» à votre emploi?
0:00
7:08
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
«Ce défi m'intéressait et m'interpellait» -Gino Chouinard
Rattrapage
À la barre de l'émission du retour dès lundi
«Ce défi m'intéressait et m'interpellait» -Gino Chouinard
Fredz en spectacle à l'International de montgolfières
Rattrapage
Chronique culturelle
Fredz en spectacle à l'International de montgolfières
Flag football: les Canadiens et Canadiennes qualifiés aux JO 2028
Rattrapage
Actualités sportives
Flag football: les Canadiens et Canadiennes qualifiés aux JO 2028
Cabane à sucre, Salon des métiers d'art, etc. Fadwa fait ses suggestions!
Rattrapage
Activités au Québec
Cabane à sucre, Salon des métiers d'art, etc. Fadwa fait ses suggestions!
Êtes-vous retenu par des «menottes dorées» à votre emploi?
Rattrapage
Monde du travail
Êtes-vous retenu par des «menottes dorées» à votre emploi?
«N'importe quel sportif rêve d'aller aux Olympiques» -Marc-Antoine Dequoy
Rattrapage
Les Canadiens qualifiés aux JO en Flag football
«N'importe quel sportif rêve d'aller aux Olympiques» -Marc-Antoine Dequoy
Selena Gomez fait face à des poursuites concernant son entreprise Wondermind
Rattrapage
Chronique culturelle
Selena Gomez fait face à des poursuites concernant son entreprise Wondermind
Comment économiser en vue de la rentrée?
Rattrapage
Coût élevé du retour à l'école
Comment économiser en vue de la rentrée?
Jeux de société: la rigueur de l'OQLF menace-t-elle les détaillants locaux?
Rattrapage
Chronique société
Jeux de société: la rigueur de l'OQLF menace-t-elle les détaillants locaux?
Trafic sur le pont Pierre-Laporte: une vidéo d'Éric Duhaime fait réagir
Rattrapage
Tour du Québec
Trafic sur le pont Pierre-Laporte: une vidéo d'Éric Duhaime fait réagir
Desjardins modernisera son système de gestion des cartes de crédit
Rattrapage
À la mi-octobre
Desjardins modernisera son système de gestion des cartes de crédit
Flag football: qualification historique du Canada pour les JO 2028
Rattrapage
Chronique sportive
Flag football: qualification historique du Canada pour les JO 2028
Groupe Les Chatons: «On est dans l'humour et dans l'absurde»
Rattrapage
Nouvel album «miaou métal»
Groupe Les Chatons: «On est dans l'humour et dans l'absurde»
Comment accompagner les jeunes adultes vers l'autonomie financière?
Rattrapage
Les 25 à 39 ans tardent à quitter le nid familial
Comment accompagner les jeunes adultes vers l'autonomie financière?