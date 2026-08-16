Les 25 à 39 ans tardent à quitter le nid familial

De plus en plus de jeunes adultes tardent à quitter le nid familial, une réalité qui s'explique autant par le contexte économique que par l'anxiété liée à la baisse de leur niveau de vie.

En 2021, 16,3 % des millénariaux de 25 à 39 ans vivaient toujours chez leurs parents, soit deux fois plus que les baby-boomers au même âge en 1991. Face aux difficultés d’accès à la propriété, la planification financière devient essentielle dès la vingtaine.

Comment accompagner les jeunes adultes vers l'autonomie financière?

Écoutez la chroniqueuse Marianne Spear faire le point sur la gestion des finances des jeunes adultes, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.