Actualité des régions

Le spectacle hommage à Jean Leloup, présenté par le Cirque du Soleil à l'Amphithéâtre Cogeco, connaît un succès phénoménal avec 78 000 billets vendus.

L'évènement génère aussi des retombées économiques majeures pour les commerçants, hôtels et terrasses du centre-ville de Trois-Rivières.

Écoutez le journaliste Alexis Samson faire le point, samedi, au micro de Jean-François Baril.