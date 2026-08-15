Actualité des régions

Le spectacle hommage à Jean Leloup, présenté par le Cirque du Soleil à l'Amphithéâtre Cogeco, connaît un succès phénoménal avec 78 000 billets vendus.
L'évènement génère aussi des retombées économiques majeures pour les commerçants, hôtels et terrasses du centre-ville de Trois-Rivières.
Écoutez le journaliste Alexis Samson faire le point, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«On est habitué à ça. Mais trois supplémentaires et plus un seul billet de disponible, ça, c'est du jamais vu. Ça démontre à quel point Jean Leloup, c'est un personnage extraordinaire.»
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