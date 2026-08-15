Terre-Neuve est une destination de choix pour les vacanciers en quête de fraîcheur, selon la journaliste de La Presse Ève Dumas, qui a récemment visité le territoire.

L'objectif de son voyage était notamment d'essayer l'hébergement The Cape Retreat du Montréalais Dave Lank.

Écoutez la journaliste Ève Dumas témoigner de son expérience, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.