Terre-Neuve est une destination de choix pour les vacanciers en quête de fraîcheur, selon la journaliste de La Presse Ève Dumas, qui a récemment visité le territoire.
L'objectif de son voyage était notamment d'essayer l'hébergement The Cape Retreat du Montréalais Dave Lank.
Écoutez la journaliste Ève Dumas témoigner de son expérience, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Des destinations fraîches comme Terre-Neuve, comme les Maritimes, vont peut-être vraiment devenir celles de l'avenir pour les vacances estivales. À Terre-Neuve, les randonnées, je dirais que c'est à mettre au sommet de votre liste. Elles sont majoritairement au bord de l'océan Atlantique et longent des falaises.»