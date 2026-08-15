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Spectacle Là où l’impossible prend vie

«Sans mauvais jeu de mots, la magie a vraiment opéré» -Luc Langevin

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Entendu dans

Signé l'été

le 15 août 2026 09:55

Avec

Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Sans mauvais jeu de mots, la magie a vraiment opéré» -Luc Langevin
Marjorie Vallée / Cogeco Média

L'illusionniste Luc Langevin est de passage à Montréal en fin de semaine, au Théâtre Maisonneuve, pour des représentations supplémentaires de son spectacle Là où l’impossible prend vie

Écoutez Luc Langevin discuter samedi, au micro de la chroniqueuse Marjorie Vallée, de ce spectacle un peu plus personnel, mis en scène par Josélito Michaud.

«J'ai toujours été un illusionniste qui faisait de la magie en utilisant la science et avec un discours scientifique. Donc, c'était nouveau pour moi de parler de ma vie personnelle à l'intérieur d'une illusion ou de toucher ces cordes-là. Je me demandais si j'allais y arriver. Puis finalement, sans mauvais jeu de mots, la magie a vraiment opéré.»

Luc Langevin

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