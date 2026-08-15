L'illusionniste Luc Langevin est de passage à Montréal en fin de semaine, au Théâtre Maisonneuve, pour des représentations supplémentaires de son spectacle Là où l’impossible prend vie.

Écoutez Luc Langevin discuter samedi, au micro de la chroniqueuse Marjorie Vallée, de ce spectacle un peu plus personnel, mis en scène par Josélito Michaud.