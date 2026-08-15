Chronique société

À l'occasion de sa chronique, Ingrid Falaise souhaitait discuter du petit discours intérieur négatif que de nombreuses personnes entretiennent envers elles-mêmes, parfois pendant des années.

Pas assez bon, pas assez beau, pas assez performant... toutes les négativités y passent. Mais comment apprendre à apprivoiser cette petite voix qui nous freine dans nos projets ou nos passions? Surtout que ce sont environ 6 200 nouvelles pensées qui nous traversent l'esprit dans une journée, selon des chercheurs de l'Université Queen's.

Écoutez Ingrid Falaise aborder le sujet, samedi, à Signé l'été.