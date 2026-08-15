60 000 logements abordables potentiels

L'utilisation des « terrains marginaux » pourrait représenter une solution novatrice à la crise du logement qui persiste à Montréal. C'est une idée mise de l'avant dans un récent article de La Presse sous la plume d'Émilie Côté.

Friches ferroviaires, lots délaissés ou stationnements sous-utilisés: la firme d'architecture à but non lucratif L'Ensemble, dirigée par Alexandre Landry, déniche ces espaces atypiques boudés par les promoteurs traditionnels. Selon ses estimations, ces parcelles inexploitées pourraient permettre la création de près de 60 000 logements abordables sur l'île de Montréal.

Écoutez la journaliste de La Presse Émilie Côté faire le point, samedi matin, à l'émission de Jean-François Baril.