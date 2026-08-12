Fusillade à Côte-des-Neiges

De nouvelles informations concernant la fusillade de Côte-des-Neiges, survenue le 25 juin dernier, ont fait surface, mercredi.

Selon La Presse, la policière du SPVM qui était en poste depuis 15 mois n’aurait jamais tiré sur le civil Michel Mizrahi qui a perdu la vie dans cette affaire.

Écoutez à ce sujet le journaliste d’enquête à La Presse, Daniel Renaud, en compagnie de Catherine Brisson.

L’enquête coinjointe du Bureau des enquêtes indépendantes et de la Sûreté du Québec aurait conclu que la policière du SPVM n’a jamais fait feu sur le civil qui est tombé sous les balles du tireur.

«Nombreux sont ceux qui se sont fait prendre par ces fameuses vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y avait quand même des autorités qui disaient: attendez, soyons prudents avant de sauter aux conclusions», souligne le journaliste.