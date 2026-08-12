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Fusillade à Côte-des-Neiges

La policière du SPVM n'aurait jamais tiré sur le civil

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 août 2026 16:27

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
La policière du SPVM n'aurait jamais tiré sur le civil
Le Québec maintenant / Cogeco Média

De nouvelles informations concernant la fusillade de Côte-des-Neiges, survenue le 25 juin dernier, ont fait surface, mercredi.

Selon La Presse, la policière du SPVM qui était en poste depuis 15 mois n’aurait jamais tiré sur le civil Michel Mizrahi qui a perdu la vie dans cette affaire.

Écoutez à ce sujet le journaliste d’enquête à La Presse, Daniel Renaud, en compagnie de Catherine Brisson.

L’enquête coinjointe du Bureau des enquêtes indépendantes et de la Sûreté du Québec aurait conclu que la policière du SPVM n’a jamais fait feu sur le civil qui est tombé sous les balles du tireur.

«Nombreux sont ceux qui se sont fait prendre par ces fameuses vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y avait quand même des autorités qui disaient: attendez, soyons prudents avant de sauter aux conclusions», souligne le journaliste.

«Mais à la suite de l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes et de la suite de l'enquête de la Sûreté du Québec, de l'autopsie, des analyses balistiques, finalement, on en est venu à la conclusion que la policière, non seulement ce n'est pas une de ses balles qui a tué le citoyen, mais elle n'a jamais tiré sur le citoyen.»

Daniel Renaud, journaliste à La Presse

Autre sujet discuté

  • On parle de la disparition de Stéphane «Fesse» Plouffe, influent membre des Hells Angels, survenue le 3 août à Saint-Eustache, possiblement liée à une purge interne.

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