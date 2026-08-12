Karoline Leavitt quitte son poste

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, quitte ses fonctions peu de temps après son retour de congé de maternité.

Bien que ce départ puisse ressembler à une crise au sein de l'administration, le chroniqueur politique, Guillaume Lavoie, rappelle qu'il s'agit d'un poste extrêmement exigeant et que le roulement y est fréquent, sans nécessairement signifier une rupture avec Donald Trump.

Écoutez le chroniqueur politique, Guillaume Lavoie, à ce sujet, mercredi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

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