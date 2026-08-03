Une entreprise de Laval, Show Canada, fondée en 1999 et spécialisée en génie mécanique pour des spectacles, a conçu les scènes et le pont télescopique de son actuelle tournée mondiale.

Écoutez le chroniqueur musical Stéphane Leclair parler de ce contrat et de la visite d'Ed Sheeran à l'unisne lavalloise avec Catherine Brisson.

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