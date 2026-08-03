Une entreprise de Laval, Show Canada, fondée en 1999 et spécialisée en génie mécanique pour des spectacles, a conçu les scènes et le pont télescopique de son actuelle tournée mondiale.
Écoutez le chroniqueur musical Stéphane Leclair parler de ce contrat et de la visite d'Ed Sheeran à l'unisne lavalloise avec Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Show Canada, une entreprise de Jean Labadie, a conçu les scènes et un pont télescopique de 173 pieds pour la tournée mondiale d’Ed Sheeran;
- Le chanteur a visité incognito l’usine lavalloise;
- L’entreprise a aussi travaillé sur les Jeux olympiques, avec le Cirque du Soleil, Céline Dion, et elle prépare des projets majeurs aux Émirats arabes unis, dont un hôtel Wynn à Dubaï, et un parc thématique Harry Potter avec Disney, Warner Brothers et Universal.