À Villeray

La récente agression de deux policiers du SPVM dans le quartier Villeray à Montréal suscite une vive indignation au sein de la population et de la classe politique.

Les quatre suspects, deux hommes et deux femmes, ont été rapidement relâchés en liberté sous conditions en attente de leur comparution, une décision que plusieurs déplorent.

Écoutez Me Nada Boumeftah, avocate en droit criminel, pénal ainsi qu’en protection de la jeunesse, commenter la situation à Cantin le matin.