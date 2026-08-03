À Villeray

La récente agression de deux policiers du SPVM dans le quartier Villeray à Montréal suscite une vive indignation au sein de la population et de la classe politique.
Les quatre suspects, deux hommes et deux femmes, ont été rapidement relâchés en liberté sous conditions en attente de leur comparution, une décision que plusieurs déplorent.
Écoutez Me Nada Boumeftah, avocate en droit criminel, pénal ainsi qu’en protection de la jeunesse, commenter la situation à Cantin le matin.
«On n'est pas dans quelque chose qui est exceptionnel, surtout quand on a des individus qui n'ont pas d'antécédents judiciaires [...]. On ne détient pas quelqu'un juste pour envoyer un message à la société.»
Me Boumeftah rappelle toutefois que la remise en liberté s'accompagne d'ordonnances strictes. Si les accusés ne les respectent pas, ils risquent d'être immédiatement détenus.