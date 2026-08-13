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Accord hydroélectrique à long terme

La nouvelle entente sur Churchill Falls fait déjà réagir

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 13 août 2026 à 11:52

La nouvelle entente sur Churchill Falls fait déjà réagir
Québec et Terre-Neuve : Un pacte hydroélectrique historique se dessine. / Adobe Stock

Un accord historique se dessine entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador pour le développement hydroélectrique de Churchill Falls.

Cette entente majeure permettrait de sécuriser plus de 7 000 mégawatts d’énergie propre et abordable, un approvisionnement crucial pour répondre aux besoins futurs.

Si l’expert Yvan Cliche y voit un partenariat gagnant-gagnant indispensable vu les longs délais de construction, la nouvelle fait fortement réagir sur la scène politique. 

Au Parti québécois, le député Pascal Paradis dénonce la précipitation du gouvernement à l'approche des élections et craint des concessions défavorables. 

À écouter

«Quelle était l'urgence... à trois semaines des élections?» -Pascal Paradis

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
0:00
12:27

De son côté, la fuite de l'information par Ottawa et le choix de Terre-Neuve d'éviter un référendum soulèvent des questions sur les calculs électoraux derrière l'annonce.

À écouter

«Peut-être que le choix de Carney pour l'élection, c'est Christine Fréchette»

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger
0:00
13:26

Chose certaine, ce dossier majeur sera au cœur des débats au cours des prochaines semaines.

À écouter

Churchill Falls: «Le Parti québécois sera très, très critique de cette annonce»

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
0:00
23:08

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