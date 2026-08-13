Accord hydroélectrique à long terme

Un accord historique se dessine entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador pour le développement hydroélectrique de Churchill Falls.

Cette entente majeure permettrait de sécuriser plus de 7 000 mégawatts d’énergie propre et abordable, un approvisionnement crucial pour répondre aux besoins futurs.

Si l’expert Yvan Cliche y voit un partenariat gagnant-gagnant indispensable vu les longs délais de construction, la nouvelle fait fortement réagir sur la scène politique.

Au Parti québécois, le député Pascal Paradis dénonce la précipitation du gouvernement à l'approche des élections et craint des concessions défavorables.